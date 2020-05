Xiaomi Browser für Android: Update für mehr Privatsphäre

Xiaomi bekam in den letzten Tagen durch einen Beitrag bei Forbes viel Kritik für den Umgang mit der Privatsphäre der Nutzer. Am Wochenende gab es ein erstes Statement und seit dem hat man sich immer wieder dazu geäußert.

Mittlerweile hat man auch eingesehen, dass eine Stellungnahme alleine wohl nicht ausreicht und nachgebessert. Xiaomi hat für den Mi Browser und Mint Browser ein Update im Google Play Store eingereicht, bei dem es eine neue Option gibt.

Wer nicht möchte, dass Daten im Inkognito-Modus an Xiaomi geschickt werden, der kann das nun deaktivieren. Das war einer der größten Kritikpunkte von Forbes und das App-Update wurde bereits gestern bei Google eingereicht.

[…] our next Mint Browser and Mi Browser software update will include an option in incognito mode for all users of both browsers to switch on/off the aggregated data collection, in an effort to further strengthen the control we grant users over sharing their own data with Xiaomi.