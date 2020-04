Xiaomi feiert 10. Geburtstag

Xiaomi feiert heute den 10. Geburtstag, das Unternehmen wurde am 6. April 2010 in China gegründet. In den letzten Jahren hat sich Xiaomi von einem Underdog zu einem bekannten Unternehmen auf dem Weltmarkt entwickelt und mittlerweile ist man ganz oben angekommen – und das trifft seit 2020 sogar auf die Preise zu.

Passend zum Geburtstag gibt es ab morgen zahlreiche Aktionen im Online Shop von Xiaomi, der seit einigen Tagen offiziell in Deutschland online ist. Xiaomi feiert dort das „Mi Fan Festival 2020“. Die Aktion ist für drei Tage geplant und geht bis zum 9. April um 23:59 Euro und eine Übersicht der reduzierten Produkte gibt es hier.

Xiaomi gehörte in den letzten Jahren zu den am schnellsten wachsenden Marken auf dem Smartphone-Markt und baut nicht nur den Marktanteil bei den Smartphones aus, man hat sich auch ein großes Ökosystem an Gadgets aufgebaut. Ich bin gespannt, ob ihnen der Durchbruch auf dem deutschen Massenmarkt in diesem Jahr gelinkt.

Xiaomi wird heute 10 Jahre alt! 🎂 #InnovationForEveryone

Vielen Dank liebe Community @miui_germany, liebe Mi Fans, Mitarbeiter und Freunde des Hauses! #NoMiWithoutYou🧡 Ohne eure Unterstützung wären wir niemals dort, wo wir heute sind!🧡DANKE🧡 pic.twitter.com/iSWYzuI8oc — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) April 6, 2020

