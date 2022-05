Das Gaming-Flaggschiff von Xiaomi startet nächste Woche global

Xiaomi präsentierte im April die Black Shark 5-Reihe in China, über die wir euch hier bereits informiert haben. Sie besteht in diesem Jahr aus drei Modellen: Black Shark 5, Black Shark 5 RS und Black Shark 5 Pro. Jetzt steht der globale Launch an.

Am 6. Juni wird es die Details für globale Märkte geben, wir bekommen also sicher auch den Euro-Preis, den man in Deutschland bezahlen muss. Das Black Shark 5 RS wird wohl nicht global dabei sein und es ist unklar, ob es noch später kommt.

Eine Sache noch: Xiaomi ist mittlerweile ganz normal bei uns vertreten und kann bei Amazon, bei Netzbetreibern und den üblichen Shops gekauft werden. Bei Black Shark ist das nicht so, man findet die Modell zwar ein paar Wochen nach dem Launch auch bei Amazon und Co., aber es ist nicht unbedingt die beste Anlaufstelle.

Hier lohnt es sich, den EU-Shop von Black Shark im Auge zu behalten, wo die neue 5er-Reihe sicher ab dem kommenden Montag gelistet sein wird. Die Zielgruppe von solchen Smartphones ist aber etwas zu klein für Telekom, O2 oder Vodafone.

