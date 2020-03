Xiaomi Mi 10 Lite offiziell vorgestellt

OnePlus X: Comeback mit neuem Namen?

OnePlus wird wohl in einigen Tagen ein neues Flaggschiff für 2020 vorstellen, welches wieder in zwei Versionen kommen soll: OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro. Doch vor ein paar Wochen deutete sich auch ein drittes Modell für 2020 an. Da…27. März 2020 JETZT LESEN →