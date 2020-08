Xiaomi Mi 10 Ultra: Viele Bilder und Details

Xiaomi wird kommende Woche das Xiaomi Mi 10 Ultra vorstellen und wie erwartet sind nun viele neue Details und Bilder am Wochenende aufgetaucht. Außerdem ist nun klar, womit man „schockieren“ und Samsung schlagen will: Dem Zoom.

Xiaomi Mi 10 Ultra mit 120-fachem Zoom

Das Xiaomi Mi 10 Ultra wird einen 120-fachen Zoom besitzen und damit sogar das Samsung Galaxy S20 Ultra mit dem 100-fachen Zoom überbieten. Dabei hat selbst Samsung erkannt, dass ein extremer Zoom sinnfrei ist, denn beim Samsung Galaxy Note 20 Ultra ist man einen Schritt zurück zum 50-fachen Zoom gegangen.

-->

Die Kamera wird wohl im Fokus beim Xiaomi Mi 10 Ultra stehen, denn sie ist sehr prominent und auffällig gestaltet. Bei den Materialien hat man sich bei diesem neuen Flaggschiff wohl für Keramik und eine durchsichtige Rückseite entschieden.

Es soll mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher losgehen, doch man kann auch eine Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kaufen. Wir wussten, dass so ein Modell von Xiaomi ansteht, nun kommt es. Da bin ich dann aber wirklich mal auf den Preis gespannt, bei uns dürften das sicher knapp 1300 Euro werden.

Man kann davon ausgehen, dass der Snapdragon 865+ an Bord ist, es gibt wohl einen Akku mit 4500 mAh, extrem schnelles Laden mit 100 Watt und ein OLED-Display mit 120 Hz, welches aber vermutlich nur mit FHD+ auflöst.

Es steht im Raum, dass das Xiaomi Mi 10 Ultra der globale Name sein wird, das Modell könnte also auch zu uns kommen. Die Ankündigung am 11. August ist aber momentan nur für China geplant. Ich gehe also davon aus, dass wir das Xiaomi Mi 10 Ultra erst später in Deutschland (falls es zu uns kommt) sehen werden.

Xiaomi Mi 10 Ultra (Extreme Commemorative Edition) renders and retail box leaked

Quad rear camera setup with 120X Zoom#XiaomiMi10Ultra #Xiaomi #Mi10Ultra pic.twitter.com/OAyJ33OTeI — Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) August 8, 2020

Xiaomi Mi 10 Ultra Colors – Ceramic, Silver and Transparent pic.twitter.com/imS4sJuEyJ — TechDroider (@techdroider) August 8, 2020

Google Pixel 5a, Pixel 6 und Pixel Fold könnten 2021 kommen Aktuell gibt es sehr viele Meldungen rund um die neuen Pixel-Smartphones von Google und man hat bereits bestätigt, dass es nach dem Pixel 4a im Herbst noch zwei weitere Modelle geben wird. Heute haben wir berichtet, dass das Pixel 4a…6. August 2020 JETZT LESEN →

-->