Google Pixel 5a, Pixel 6 und Pixel Fold könnten 2021 kommen

Aktuell gibt es sehr viele Meldungen rund um die neuen Pixel-Smartphones von Google und man hat bereits bestätigt, dass es nach dem Pixel 4a im Herbst noch zwei weitere Modelle geben wird. Heute haben wir berichtet, dass das Pixel 4a 5G und Pixel 5 am 8. Oktober 2020 in den Vorverkauf gehen könnten.

Google Pixel: Die Pläne für 2021

Doch in diesem Beitrag wollen wir uns mit den möglichen Pixel-Plänen für 2021 beschäftigen, denn die könnten laut 9TO5Google spannend sein. Man hat interne Dokumente von Google erhalten, die vier neue Pixel-Smartphones für das nächste Jahr andeuten, darunter auch ein Google Pixel 5a im Frühjahr.

Das kommt nicht überraschend und wir haben bereits davon gehört. Außerdem könnten wir im vierten Quartal 2021 zwei weitere Pixel-Smartphones sehen, bei denen wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das Pixel 6 dabei ist. Vielleicht wird es kommendes Jahr auch wieder ein Pixel 6 XL bei Google geben.

Google Pixel: 2021 wird gefaltet

Doch wirklich spannend fand ich die Tatsache, dass Google das vierte Modell in den Dokumenten wohl als Foldable bezeichnet. Google hat Android in den letzten Jahren immer mehr für faltbare Smartphones angepasst, doch anscheinend nicht nur für Samsung, Huawei und Co., sondern auch aus Eigeninteresse.

Pläne können sich, vor allem über ein Jahr vor Marktstart, ändern, doch Google scheint sowas wie ein Pixel Fold für das Weihnachtsgeschäft 2021 geplant zu haben. Leider liefern die Dokumente von Google keine Details zu den Pixel-Modellen, das Foldable soll aber den Codenamen „passport“ haben.

Google wollte sich natürlich nicht öffentlich dazu äußern, aber ich bin mir sicher, dass wir spätestens mit der Preview von Android 12 im Frühjahr 2021 weitere Hinweise sehen werden, falls Google wirklich ein faltbares Pixel-Smartphone auf den Markt bringt. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.

Video: Google Pixel 5, Pixel 6 und mehr

