Xiaomi Mi 11 (Pro): Ein Blick auf das Design?

Aktuell machen ein paar Bilder die Runde im Internet, die uns einen ersten Blick auf das kommende Design vom Xiaomi Mi 11 und Xiaomi Mi 11 Pro bieten könnten. Der Zeitpunkt wäre durchaus passend, denn die Modelle sollen noch 2020 kommen.

Xiaomi Mi 11 (Pro): Ein Mockup und ein Leak

Das Beitragsbild ist ein Mockup von Ben Geskin, es könnte euch aber auch schon als Leak begegnet sein (ich habe es schon als Leak gesehen). Es basiert jedoch auf Leaks, daher wäre es durchaus möglich, dass das Xiaomi Mi 11 so aussieht:

Doch es gibt bei Antutu auch einen „richtigen“ Leak von einem Hüllenhersteller, der womöglich schon weiß, wie das Xiaomi Mi 11 und Xiaomi Mi 11 Pro aussehen werden (und die passenden Hüllen bereits für Ende Dezember produziert hat).

Sollte das stimmen, dann wird die Rückseite eine neue Kameraanordnung haben, die sicher nur zufällig an die vom iPhone 11 Pro und iPhone 12 Pro erinnert. Das Xiaomi Mi 11 ist übrigens auch auf dem Beitragsbild (also Mockup) zu sehen.

Xiaomi Mi 11 Pro: Kommt eine Periskop-Kamera?

Das Xiaomi Mi 11 Pro haben wir bisher noch nicht gesehen, aber falls die Bilder kein Fake sind, dann wird es hier eine Quad-Kamera geben. Und die Kameraanordnung sieht wie bei jedem anderen 2020er-Modell aus, nur eben um 90 Grad gedreht.

Außerdem scheint es so, als ob Xiaomi hier eine Periskop-Kamera verbauen wird, denn die haben in der Regel eine quadratische Optik. Sollte Xiaomi die Mi 11-Reihe noch 2020 (in China) vorstellen, dann wird es sicher bald weitere Leaks geben.

