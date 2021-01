Xiaomi zeigt „echtes“ Laden ohne Kabel

Wenn wir über kabelloses Laden sprechen, dann meinen wir damit in der Regel die Qi-Ladeplatten. Die hängen mit einem Kabel am Strom und ein Gerät, welches Qi unterstützt, benötigt den direkten Kontakt zur Ladeplatte. Xiaomi will das ändern.

Das Unternehmen hat heute die „Mi Air Charge Technology“ vorgestellt, bei der ein Smartphone ohne direkten Kontakt zur Basis geladen werden kann. Natürlich hängt die via Kabel am Strom, aber das würde ich dennoch als kabellos bezeichnen.

The core technology of Xiaomi’s remote charging lies in space positioning and energy transmission. Xiaomi’s self-developed isolated charging pile has five phase interference antennas built in, which can accurately detect the location of the smartphone. A phase control array composed of 144 antennas transmits millimeter-wide waves directly to the phone through beamforming.