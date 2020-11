Xiaomi startet den Mi Friday mit Angeboten

Während sich viele Unternehmen und Shops bereits auf kommende Woche und den Black Friday vorbereiten, so hat Xiaomi diese Woche den Mi Friday gestartet.

Es handelt sich hier um eine Aktion im eigenen Online Store, bei der es täglich neue Aktionen und Rabatte gibt. Der Xiaomi Mi Friday wurde bereits gestartet und geht bis zum 22. November (es ist unklar, ob man auch beim Black Friday dabei ist).

Xiaomi Mi Friday: Angebote und Aktionen

Neben simplen Angeboten gibt es beim Xiaomi Mi Friday auch diverse Aktionen, wie zum Beispiel die Möglichkeit den Preis mit einem Like für ein Angebot weiter zu drücken. Man kann auch auf ein Smartphone bieten und der niedrigste Preis, der nur einmal abgegeben wurde, kann dieses Gerät dann für diesen Preis kaufen.

Gestern ging zum Beispiel das Redmi 8 für 7 Cent raus.

Laut Xiaomi soll es jeden Tag neue Überraschungen geben, schaut bei Interesse an den Smartphones und Produkten von Xiaomi also immer mal wieder auf dieser Sonderseite vorbei. Denkt aber bei jedem Angebot wie immer an einen kurzen Preisvergleich, diesen Tipp sollte man in den nächsten Tagen immer beachten.

