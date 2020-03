Xiaomi: Neuer Akkusauger für Europa

Xiaomi präsentierte diese Woche den Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, bei dem es sich um eine optimierte Version eines bereits erhältlichen Akkusaugers handelt.

Das Modell wurde auch für Europa angekündigt, bisher jedoch nur für Spanien und Italien. Weitere Länder wie Deutschland könnten folgen, aber das ist noch unklar bisher. In Ländern wie Spanien und Italien ist das Sortiment von Xiaomi schon deutlich größer, bei uns wächst die Auswahl an smarten Produkten aber ebenfalls zügig an.

Der neue Akkusauger von Xiaomi soll 199 Euro kosten und startet damit 50 Euro günstiger, als das Vorgängermodell. Im Vergleich mit der Konkurrenz bei Dyson ist das eine Ansage, selbst der günstigste Sauger von Dyson kostet fast doppelt so viel.

Der Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C besitzt eine Saugleistung von 120 AW, saugt bis zu 60 Minuten und wird mit 4 Aufsätzen ausgeliefert. Mal schauen, ob wir den Akkusauger im Frühjahr in Deutschland sehen werden. Sollten wir da etwas hören, dann reichen wir die Informationen natürlich in einem weiteren Beitrag nach.

