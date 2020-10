Xiaomi Mi Smart Speaker mit Google Assistant soll zu uns kommen

Xiaomi präsentierte vor ein paar Wochen den Mi Smart Speaker mit dem Google Assistent an Bord und wird den Speaker wohl auch bald nach Deutschland bringen. Es wird behauptet, dass der Preis in Spanien bei 52,99 Euro und in Portugal bei 59,95 Euro liegen soll, in Deutschland dürften es also auch unter 60 Euro sein.

Zwei Speaker kann man zu einem Stereo-Paar verbinden, es gibt Bluetooth 4.2, einen Chip von Texas Instruments (TAS5805M), einen 12-Watt-Lautsprecher und 63,5-mm-Treiber. Preislich ein sehr attraktiver Speaker, bei dem interessant sein wird, ob er so gut wie der neue Google Nest klingt (der etwas teurer ist).

Ich habe mir schon gedacht, dass Xiaomi mit diesem Speaker nicht nur in Indien angreifen wird und hier den globalen Markt im Blick hat. Und ein Speaker für unter 60 Euro eignet sich doch wunderbar für das Weihnachtsgeschäft. Ein Datum gibt es noch nicht, aber ich würde mal auf Oktober oder November tippen.

