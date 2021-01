Xiaomi kündigt Event für Redmi-Modell an

Xiaomi wird noch diese Woche ein neues Redmi-Smartphone zeigen, und zwar steht das Redmi Note 9T auf dem Plan. Es handelt sich um ein globales Event und das bedeutet, dass wir dieses Modell auch bald in Deutschland sehen werden.

Das Event findet am 8. Januar um 13 Uhr deutscher Zeit statt und es dürfte sich dabei um das Redmi Note 9 5G handeln, welches Ende 2020 in China vorgestellt wurde. Der Fokus wird auf 5G liegen, was in dieser Klasse noch kein Standard ist.

Wir bekommen also höchstwahrscheinlich einen Snapdragon 750G, ein 6,67 Zoll großes LC-Display mit 120 Hz und eine Hauptkamera mit 108 MP (das Gerät ist auf den Bildern im Post zu sehen). Interessant wird der Preis und wir gehen von einem preiswerten Modell aus. Sobald wir mehr Details haben, reichen wir diese nach.

