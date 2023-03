Xiaomi Smart Band 8 aufgetaucht: Die neue Version ändert das Konzept

Xiaomi hält auch 2023 an seinem beliebten Fitness-Tracker fest und wir haben vor ein paar Tagen das erste Mal über ein mögliches Xiaomi Smart Band 8 berichtet.

Nun sind erste Bilder aufgetaucht, da Xiaomi das neue Band wohl bei den ersten Behörden zur Zertifizierung eingereicht hat. Das Kernelement, also die Technik, sieht sehr bekannt aus, aber Xiaomi ändert das Konzept mit der neuen Generation.

Wir sehen hier eine neue Art der Befestigung des Bandes, denn bisher musste man den Fitness-Tracker in ein einziges Gummiband hinein stülpen und jetzt sieht es so aus, als ob man das Band in zwei Teile aufgeteilt wurde, die man befestigen kann.

So ein Konzept nutzen viele Wearables, vor allem Smartwatches gehen diesen Weg. Der Sensor sieht minimal anders aus, es gibt Bluetooth 5.1, die Bezeichnung lautet „M2239B1“ und sonst wissen wir bisher noch nicht viel. Kommt aber sicher bald.

Das Xiaomi Band 7 wurde im Mai letzten Jahres vorgestellt, aber es wurde schon einige Wochen vorher angeteasert und gezeigt. Im März würde ich noch nicht damit rechnen, aber spätestens im April wird Xiaomi das Smart Band 8 sicher bestätigen.

Video: Xiaomi 13 im Test

