Xiaomi könnte bald teurer werden

Xiaomi hat sich Anfang 2019 vom „Billig-Image“ getrennt und wir haben 2020 auch gesehen, was damit gemeint war. Das Xiaomi Mi 10 Pro war das bis dato teuerste Smartphone von Xiaomi. Allerdings ist man immer noch günstiger, als Samsung.

Xiaomi: Smartphone für über 1300 Euro?

Nun könnte der nächste Schritt anstehen, denn über Weibo wollte man einfach mal wissen, ob die Nutzer auch (umgerechnet) 1300 Euro für ein Smartphone bezahlen würden. Das wäre schon für Europa viel, für China ist das aber eine Ansage.

Diese Frage lässt natürlich Spielraum für Spekulationen, aber Xiaomi würde das nicht fragen, wenn man nicht mit dem Gedanken spielen würde. Wobei ich (noch) nicht glaube, dass man Modelle wie ein Mi 11 Pro für 1300 Euro anbieten wird.

Xiaomi: Preis für das erste Foldable?

Xiaomi möchte 2021 die ersten Foldables auf den Markt bringen und Samsung und Huawei haben gezeigt, dass man da auch mal 2000+ Euro bezahlen muss. Ich gehe hier also eher davon aus, dass Xiaomi gerade überlegt, wie teuer man das erste Foldable machen kann. 2021 sollen ja angeblich mehrere davon kommen.

Knapp 1300 Euro in China könnten dann gut 1500 bis 1600 Euro mit Steuern bei uns in Deutschland bedeuten und damit wäre man immerhin noch günstiger, als Samsung. Wobei wir noch nicht wissen, in welche Richtung das Fold 3 geht.

Wird Xiaomi in diesem Jahr also womöglich teurer? Man gleicht sich hier und da Samsung an und kauft mittlerweile auch gute und teure Komponenten ein, also ja, ich denke wir werden bei 1000 Euro oder mehr für Highend-Modelle bleiben.

Doch umgerechnet 1300 Euro sind verdammt viel und ich glaube nicht, dass der Preis für ein „normales“ Xiaomi-Flaggschiff gedacht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Xiaomi derzeit intern diskutiert, wie teuer das erste Foldable sein darf.

