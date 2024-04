Xiaomi von Nachfrage nach erstem Elektroauto überrascht

Xiaomi nannte vor ein paar Tagen die Preise für das erste Elektroauto und greift damit in China an, was sich direkt auf die Nachfrage nach dem SU7 auswirkt. Sie ist sogar so hoch, dass selbst Xiaomi überrascht ist und sich jetzt anpassen muss.

Elektroauto von Xiaomi kommt gut an

Das Ziel war, dass man mit ca. 3.000 Einheiten jetzt im März startet und bis Ende des Jahres bei 6.000 Einheiten pro Monat landet. Doch schon jetzt gibt es über 40.000 Bestellungen und daher möchte Xiaomi die Produktion wohl steigern.

Bis zu 10.000 Einheiten pro Monat sind bei Xiaomi in Zukunft geplant, wie Yicai als lokales Medium aus China berichtet. Die Wartezeiten liegen derzeit meistens bei zwei Jahren, einige Versionen sind sogar erst in 32 Monaten wieder erhältlich.

Ich bin gespannt, wie das Elektroauto von Xiaomi im Alltag ankommt, ob alles wie geplant passt, wie schnell man mit dem zweiten Modell, welches ein SUV sein soll, nachlegen kann und wann der globale Launch ansteht. Mit Blick auf die Nachfrage in China würde ich aber nicht vor 2026 mit einem internationalen Start rechnen.

