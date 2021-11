Xplora XGO2: ALDI TALK verkauft smarte Kidswatch mit Tarif

Mit der Xplora Kidswatch XGO2 ist ab dem 25. November 2021 eine Kinder-Smartwatch, unter anderem mit Telefonie-, Chat- und Ortungs-Funktion, in Kombination mit der ALDI TALK Kidswatch SIM-Karte erhältlich.

Die SIM-Karte ermöglicht die Buchung der Kidswatch Tarifoption und dadurch die Nutzung der Funktionen der Uhr. Über die Xplora Eltern-App, die auf dem Smartphone der Eltern zu installieren ist, wird die Kidswatch eingerichtet. Darüber können Eltern die erlaubten Kontakte festlegen, mit denen das Kind telefonieren und chatten darf.

Auch der Standort der Kidswatch ist in der Eltern-App abrufbar. Zudem können über die Xplora App Zeiten festgelegt werden, in denen die Funktionen der Kidswatch deaktiviert sind (z. B. in der Schulzeit). In diesem Modus werden auch keine Nachrichten und Anrufe an die Uhr übermittelt. Die Ortungsfunktion sowie der SOS-Knopf können jedoch weiterhin genutzt werden.

Die Uhr verfügt zudem über eine 0,3 Megapixel Kamera, mit der Fotos gemacht und über die Chat-Funktion versendet werden können. Eingebaute G-Sensoren tracken die zurückgelegten Schritte.

Der Kidswatch liegt eine kostenlose ALDI TALK Kidswatch SIM-Karte bei. Nach Aktivierung der SIM-Karte und der Buchung der Kidswatch Tarifoption, ermöglicht die SIM-Karte Anrufe, Chat-Nachrichten und die Standortbestimmung.

Die ALDI TALK Kidswatch Tarifoption umfasst eine 400 MB Daten-Flat und eine All-Net-Flat für Telefonie in alle deutschen Netze zum Preis von nur 3,99 Euro für vier Wochen. Bezahlt wird die Tarifoption per Bankkonto, sodass keine Guthabenaufladungen über Guthabenbons notwendig sind. Sofern keine Kündigung erfolgt, verlängert sich diese nach vier Wochen automatisch.

Die Xplora Kidswatch XGO2 mit ALDI TALK Kidswatch SIM-Karte ist ab dem 25. November in allen ALDI Nord Filialen für 89,99 Euro erhältlich, „solange der Vorrat reicht“. Die Xplora Kidswatch ist in den Farben Blau und Pink verfügbar.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

