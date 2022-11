Zattoo-App startet auf TV-Geräten von Hisense und Loewe mit VIDAA Betriebssystem

Zattoo ist ab sofort mit einer eigenen App auf Smart-TVs von Hisense und Loewe verfügbar. Die entsprechende App ist bereits auf den meisten Geräten mit VIDAA Betriebssystem vorinstalliert. Mit dem nächsten Software-Update soll die App dann auch für neuere Modelle verfügbar sein.

Interessant dabei: Die App kann als TV-Quelle auf dem Fernseher festgelegt werden. So startet das TV-Programm über Zattoo direkt beim Einschalten des Fernsehers.

Bestehende Nutzer können sich wie gewohnt in der Zattoo-App auf den entsprechenden Geräten anmelden. Wer noch kein Abo hat, kann sich direkt in der TV-App, über den Webshop oder in der App auf dem Mobilgerät für ein Premium oder Ultimate Abo entscheiden.

Ab kommenden Jahr soll es zudem auf der Fernbedienung neuer Modelle von Hisense eine eigene Zattoo-Taste geben, die mit einem Klick direkt Zugang zur Zattoo App ermöglicht.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

