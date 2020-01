Zattoo: Drei neue TV-Sender starten

Zattoo startet mit FILMTASTIC

Zattoo bietet ab sofort ein Video-On-Demand-Paket in Kooperation mit dem Subscription-Video-on-Demand-Channel FILMTASTIC an. Das kennen wir bereits von Amazon Video. Free-, Premium- und Ultimate-Nutzer des TV-Streaming-Anbieters können in Deutschland die Inhalte der Streaming-Plattform FILMTASTIC als zusätzliches Abonnement für 3,99 Euro…