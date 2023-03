Zattoo startet mehr werbefinanziertes Streaming-TV

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo bietet seit dieser Woche drei neue FAST-Channels der Mainstream Media AG an. Dabei handelt es sich um kostenloses, werbefinanziertes Streaming-TV.

Zu den neuen Sendern gehören „WORLD OF FREESPORTS“, „STARKE FRAUEN“ und „FILMGOLD“. Damit baut Zattoo seine Partnerschaft mit der Mainstream Media AG weiter aus. Bekannt ist diese unter anderem für Sender wie Romance TV, Goldstar TV und den Heimatkanal, die bei Zattoo im TV-Paket „Fernsehen mit Herz“ erhältlich sind.

Nutzer von Zattoo finden die drei neuen FAST-Channels der Mainstream Media AG seit dieser Woche in ihrer Senderübersicht und können diese auf Wunsch auch als Favoriten in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Abonnenten von Zattoo Ultimate oder Premium können die Inhalte der drei Sender jederzeit pausieren, vorne starten sowie sieben Tage rückwirkend anschauen.

WORLD OF FREESPORTS

Der Streaming-Channel WORLD OF FREESPORTS steht für spektakulären Outdoor- und Extremsport vor beeindruckenden Naturkulissen. Dabei reicht das breitgefächerte Angebot von Freeride-Skiing auf frostigen Höhen über Surfen in den Wellen des Atlantiks bis zu Ultimate Mountain Biking in der Hitze Südafrikas.