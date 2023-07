Zattoo: Umstellung der Senderliste steht an

Zattoo nimmt per 11. Juli 2023 Änderungen an der Sender- bzw. Kanalliste vor. Dies geschieht laut des Anbieters, um den gesetzlichen Anforderungen aus dem Medienstaatsvertrag nachzukommen. Die Änderungen der Senderliste dienen dazu, bestimmte Angebote, sogenannte Public-Value-Angebote, in der Zattoo-App leicht auffindbar zu machen.

Mit der Änderung der Senderliste setzt Zattoo eine von den Landesmedienanstalten empfohlene Reihenfolge der Programme um. Dies dient der besseren Auffindbarkeit von Public-Value-Inhalten. Dabei handelt es sich um Inhalte, die die Medienvielfalt widerspiegeln und einen besonderen Beitrag zur öffentlichen Meinungs- und Angebotsvielfalt leisten sollen.

Public-Value-Angebot definiert der Medienstaatsvertrag

Die Einstufung als Public-Value-Angebot wird nicht von Zattoo selbst vorgenommen, sondern basiert auf dem Medienstaatsvertrag und einem Auswahlverfahren der Landesmedienanstalten. Diese Einstufung wird in regelmäßigen Abständen von den Landesmedienanstalten überprüft, sodass es auch in Zukunft zu Änderungen in der Senderliste kommen kann.

Nutzer von Zattoo können auch in Zukunft ihre Sender jederzeit in der gewohnten Reihenfolge streamen, indem sie diese als Favoriten anlegen. Einmal erstellte Favoriten sind von der Umstellung der Senderliste nicht betroffen und bleiben unverändert. Dieses Video zeigt, wie Favoriten in der Zattoo-App erstellt werden.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

