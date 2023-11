Zelda, Super Mario und mehr: Nintendo mit neuen Switch-Angeboten

Nintendo leitete schon letzte Woche den Black Friday 2023 mit ersten Deals ein, das Angebot war aber überschaubar, wenn es um richtige Blockbuster ging. Doch Nintendo wusste das und versprach weitere Switch-Angebote für diese Woche.

Diese sind ab sofort online und es wurden unter anderem Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Metroid Prime Remastered hinzugefügt. Denkt aber vor allem bei diesen Spielen an einen Preisvergleich, im Handel gibt es teilweise schon ähnliche oder manchmal bessere Preise (und man kann sie später weiterverkaufen).

Ich finde es übrigens allgemein erstaunlich, wie preisstabil Nintendo derzeit ist, denn für das uralte Zelda zahlt man dennoch fast 50 Euro und Mario kostet auch 40 Euro im Angebot. Aktuelle Spiele sind erst gar nicht dabei, da weiß Nintendo, dass man vor Weihnachten den vollen Preis verlangen kann und das viele gerne zahlen.

Die Nintendo Switch ist ein Mega-Erfolg und Nintendo hat gute Spiele entwickelt, das kann man derzeit voll auskosten. Ich bin mal gespannt, ob man diesen Erfolg bei der nächsten Konsole mitnehmen kann. Die Angebote sind übrigens bis zum 3. Dezember gültig und ihr könnt ab sofort im eShop (unter Angebote) vorbeischauen.

Video: Details zur Nintendo Switch 2

Ich war überrascht: PlayStation Portal im ersten Test Für mein finales Fazit möchte ich mir beim PlayStation Portal viel Zeit lassen, denn es zählt für mich nicht nur die Frage, wie gut das Gerät ist, wenn ich es […]19. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->