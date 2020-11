Zepp Z: Huami plant neue Smartwatch

Huami ist einigen von euch sicher ein Begriff, wir haben hier immer wieder über das Unternehmen berichtet, welches unter anderem auch das Mi Band von Xiaomi entwickelt. Seit einer Weile ist man aber auch selbst sehr aktiv auf dem Markt.

Im Sommer startete Huami mit Zepp eine neue Markte für Wearables und zwei davon sind seit ein paar Wochen in Deutschland erhältlich. Nun folgt eine neue Smartwatch, die Zepp Z, die am 17. November vorgestellt wird. Offizielle Details gibt es noch keine, aber das Teaserbild zeigt bereits einen kleinen Ausschnitt.

Das neue Modell geht in eine etwas „auffälligere“ Richtung, als die ersten beiden Modelle, man will also die Zielgruppe vergrößern und neue Nutzer ansprechen. Ich würde mal sagen, dass das mehr wie eine „klassische“ Uhr und weniger wie eine Smartwatch aussieht, aber sowas ist bei Wearables beliebt bei vielen Nutzern.

