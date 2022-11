Die Zukunft von Mazda: Neuer Plan für Elektroautos

Anfang des Monats haben wir erfahren, dass Mazda eine neue Strategie für die elektrische Zukunft ausarbeitet, denn der aktuelle Plan mit einem Anteil von 25 Prozent Elektroautos ab 2030 ist zu defensiv. Jetzt hat Mazda ein neues Ziel.

Man hebt den Anteil der rein elektrischen Modelle von 25 auf 40 Prozent im Jahr 2030 an. Passend dazu gibt es einen neuen Plan, der in drei Phasen aufgeteilt ist.

Der Drei-Phasen-Plan von Mazda

In Phase 1 (bis 2024) will Mazda „gegenüber Veränderungen im Geschäftsumfeld widerstandsfähiger zu werden“. Man steigert die Investitionen in neue Technologien und will gleichzeitig Kosten senken. Doch es bleibt beim Multi-Solution-Ansatz.

Wer jetzt davon ausgeht, dass wir kurzfristig mehr Elektroautos bekommen werden: Nein. Das passiert in Phase 2 (bis 2027), in der sich Mazda auf die „Verfeinerung und Nutzung der Elektrifizierungs- und Produktionstechnologien“ konzentriert.

Dann sollen auch „neue batterieelektrische Fahrzeuge“ kommen. Wir wissen, dass Mazda eine Elektro-Plattform für 2025 rum plant, die sich Skyactiv EV Scalable Architecture nennt. Dann steht bei Mazda das Finale mit Phase 3 (bis 2030) an.

Hier wird der „Übergang zur Elektrifizierung (…) abgeschlossen“. Dabei setzt Mazda auf viele neue Partnerschaften und ein neues Joint Venture soll dabei helfen, dass man entsprechend vorbereitet ist. Aber Mazda spricht nur von der Elektrifizierung.

Reicht das für die Zukunft von Mazda?

Ein Anteil von 40 Prozent rein elektrischer Modelle ist mit Blick auf das Aus der Verbrenner durchaus riskant. Mazda hängt noch zu sehr am Dieselmotor und will diesen weiterentwickeln. Außerdem hofft die Marke auch auf E-Fuels als Rettung.

Es sind einige Dinge bis 2030 geplant, Mazda hat auch einen elektrischen MX-5 im Gespräch mit Autocar angedeutet. Doch reicht das? Selbst große Marken wie die Volkswagen AG haben beim Wandel der Branche ambitioniertere Ziele genannt.

Persönliche Meinung: Eine Disruption mischt die Karten in einem Markt neu und ich würde nicht auf Mazda wetten. Schön, dass man die Ambitionen etwas steigert, die Konkurrenz ist aber deutlich schneller derzeit. Vielleicht täusche ich mich, aber mit Blick auf die allgemeine Entwicklung würde ich sagen, dass das nicht ausreicht.

Klimawandel: Verkaufen wir weiterhin zu viele Verbrenner? Der Anteil der Elektroautos wächst zwar rasant und im September war sogar eines das meistverkaufte Auto in Europa, aber das reicht nicht. Die meisten Hersteller haben große Ziele bis 2030, aber alle alten Marken werden den Wandel finanzieren müssen. Das…10. November 2022 JETZT LESEN →

-->