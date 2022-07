Mazda und der Dieselmotor „auf dem Weg zur vollständigen Klimaneutralität“

Mazda ist aktuell ein heißes Thema in den sozialen Netzwerken, denn man hat im Juli den „3,3-Liter e-Skyactiv D“ vorgestellt. Das ist „ein komplett neu entwickelter“ Reihensechszylinder-Dieselmotor, den man bald im Mazda CX-60 einführen wird.

Dieser kommt im August zu uns, ein weiteres Modell für 2022 ist noch geplant.

Der Automobilhersteller verspricht einen Verbrauch von 4,9 Liter bei diesem ca. 2 Tonnen großen SUV mit 147 kW (200 PS). Mazda spricht beim CX-60 von einem „sensationellen“ Verbrauch und feiert CO2-Emissionen von 127 g pro Kilometer.

Mazda und die Elektromobilität

Die Kritik kommt daher, dass die meisten Automobilhersteller keine neuen Motoren mehr entwickeln und auf Elektromobilität setzen. Alte Verbrenner werden lieber mit neuen und effizienten Elektromotoren und Akkus als Plug-In-Hybride optimiert.

Bei Mazda gibt es aber nur einen 12,4 kW (17 PS) starken Elektromotor, der diesen neuen Verbrenner unterstützt und nicht für rein elektrisches Fahren geeignet ist.

Das wäre alles eine gute Sache, wenn Mazda parallel eine gute Strategie für die Elektromobilität hätte. Doch der MX-30 wird eher kritisiert und eine Plattform ist auch erst 2025 fertig. Kein Wunder also, dass man auf die E-Fuels-Zukunft hofft.

Die Zukunft von Mazda

Schwierig. Wir können alle nicht in die Zukunft schauen und vielleicht zahlt sich das auch in ein paar Jahren für Mazda aus, dass sie noch mal Geld in einen komplett neuen Dieselmotor gesteckt haben. Ich hätte das lieber in Elektroautos gesteckt.

Ihr dürft da gerne gegen mich wetten, aber mit Blick auf den aktuellen Stand von Mazda bin ich nicht besonders optimistisch. Wie gesagt, wir können das alles nicht vorhersagen, aber die Automobilbranche geht derzeit einen etwas anderen Weg.

Für Mazda ist das ein sehr wichtiger Schritt „auf dem Weg zur vollständigen Klimaneutralität bis 2050“. Ich weiß ja nicht, ob ich Dieselmotor und klimaneutral in einer Pressemitteilung zusammen erwähnen würde. Und 2050 ist … naja, nicht gut.

