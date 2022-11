Hat die Marke eine Zukunft? Mazda plant eine neue Strategie

Eigentlich wollte Mazda schon im Frühjahr eine Roadmap bis 2030 nennen, aber dann kam der Krieg und auch intern wurde die Strategie immer wieder angepasst und überarbeitet. Doch laut Automotive News Europe steht der Plan jetzt fest.

Mazda will neuen Slogan einführen

Am 10. November wird es die Geschäftszahlen bei Mazda geben und kurz danach will man die Roadmap für die Zukunft verkünden. Ein Datum gibt es noch nicht, aber der Plan von Mazda lautet, dass es die Details noch im November gibt.

Mit Blick auf die Elektromobilität will man die Erwartungen etwas stärken, aber man sollte da jetzt keine gravierende Änderung erwarten. Bisher rechnet Mazda mit ca. 25 Prozent Elektroauto-Anteil im Jahr 2030, viel mehr sollen es nicht werden.

Mazda schließt sich zwar nicht dem allgemeinen Trend der Branche an, will aber ebenfalls ein neues Image aufbauen und „Spaß am Fahren“ soll der neue Slogan lauten. Die Marke möchte den Umsatz steigern, nicht mehr Autos verkaufen.

Hat Mazda überhaupt eine Zukunft?

Mit der aktuellen Strategie von Mazda und der Tatsache, dass man daran nicht viel ändern möchte, sehe ich keine große Zukunft für die Marke. Das ist nur meine Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass Mazda den großen Wandel überlebt.

Bei Mazda hofft man auch noch auf E-Fuels für PKWs, aber das deutet sich vor 2030 eben nicht wirklich an – bzw. wird sehr teuer sein. Wenn man sich also nicht besser auf die Elektromobilität vorbereitet, dann wird es für Mazda sehr schwer.

Es soll zwar eine Elektro-Plattform für 2030 geplant sein, aber die Konkurrenz hat diese schon und einige Marken werden schon ab 2025 eine neue Generation ihrer Elektro-Plattform zeigen. Und der elektrische Mazda MX-30 ist mit Blick auf die Konkurrenz nicht gut, denn die WLTP-Reichweite liegt bei lächerlichen 200 km.

Vielleicht täusche ich mich auch und ihr dürft gerne anderer Meinung sein. Ich sage auch nicht, dass es alle Konkurrenten besser machen, aber Mazda investiert schon erstaunlich wenig in Elektromobilität und das Verbrenner-Aus steht eben fest.

