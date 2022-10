Verbrenner-Verbot ab 2035: Die EU-Staaten sind sich einig

Der reine Verbrenner steht wohl vor dem Aus in Europa und ab 2035 wird es keine Neuwagen mehr geben, die CO2 ausstoßen. Diese Woche haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments geeinigt, dass dieser Schritt kommt.

Technologie egal, Hauptsache CO2-neutral

Dazu sollte man folgendes wissen: Im Jahr 2026 will man das noch einmal prüfen, es könnte Ausnahmen für keine Hersteller mit unter 1.000 Zulassungen geben und der EU ist es komplett egal, welche Technologie für diesen Schritt genutzt wird.

Das ist also keine Regelung, die Elektroautos vorschreibt. Wenn sich Wasserstoff finanziell attraktiv und grün für die breite Masse bis 2035 herstellen lässt, ist auch das in Ordnung. Wichtig ist eben nur, dass das große Ziel in der EU verfolgt wird.

Der Verbrenner ist ab 2035 übrigens auch nicht komplett verboten, man darf auch noch 2040 damit herumfahren. Das finale Aus könnte gegen 2050 kommen, denn man möchte gegen 2055 klimaneutral in diesem Sektor sein, das ist eben das Ziel.

Elektromobilität dürfte sich durchsetzen

Mit Blick auf den Markt deutet sich aber an, dass man schon ab 2030 nur noch wenige Verbrenner bekommen wird und das dürfte dann auch ein teurer Spaß werden, da aktuell alle Investitionen in die Elektromobilität fließen und immer mehr „günstige“ Kleinwagen mit Verbrenner eingestellt werden. Der Weg steht fest.

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir langfristig auch noch andere Antriebe sehen werden, aber für diese Branche ist schon 2035 ein sportlicher Zeitraum und daher gehe ich weiterhin davon aus, dass sich Elektromobilität durchsetzen wird.

Es gibt jedenfalls keinen Automobilhersteller, der in eine andere Technologie (mit Blick auf den Massenmarkt, denn damit meine ich sicher keinen teuren BMW X5 mit Wasserstoff) investiert. Und wenn das nicht bis 2025 passiert, dann werden wir bis 2030 auch keine Alternativen sehen. Sowas kostet nämlich viel Zeit und viel Geld.

