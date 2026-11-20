Apple dürfte bis Ende des Jahres entschieden haben, was wir mit iOS 28 sehen werden, eine Sache soll es aber im kommenden Herbst geben: Einen KI-Agenten für Siri AI. Siri soll proaktiver werden und Dinge für euch erledigen können.

Dafür sucht Apple derzeit nach Unterstützung, denn Stellenausschreibungen deuten laut Bloomberg auf genau diesen Schritt hin. Apple will einen Agenten für Siri entwickeln, der Apps durchforstet, das Web durchsucht und Dinge für euch findet. Der Fokus liegt auf Privatsphäre, wie Apple in der Jobsuche klar betont.

Die Sache ist nur die, wir wissen immer noch nicht, wie es mit Siri AI bei uns in der EU aussieht und das wird ein Thema für 2027 sein. Und da aktuelle Agenten von Meta und Co. nicht bei uns verfügbar sind, gehe ich nicht davon aus, dass wir vor 2028 diesen Agenten Apple sehen werden – falls er bis dahin überhaupt fertig wird.

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