Siri AI: Apple plant großen Schritt für 2027

Apple konnte Siri nicht auf den Stand bringen, den man einst im Rahmen der Apple Intelligence geplant hatte. Daher entschied man sich für Technik von Google und entwickelte damit die Siri AI, eine bessere und klügere Version, einen Chatbot.

Dieser dürfte im Frühjahr 2027 als finale Version und dann sicher auch bei uns in Deutschland starten, kurz danach könnte aber schon eine deutlich bessere Version folgen, so Mark Gurman. Apple will dem Trend der KI-Agenten mit Siri AI folgen.

Siri soll also nicht nur klüger werden und mehr Dinge erledigen können, sie soll in Zukunft auch proaktiv werden, wie ein KI-Agent von anderen Unternehmen. John Ternus will angeblich dafür sorgen, dass Siri nicht nur aufholt, sondern auch vorne mitspielt, wenn es um KI-Trends geht. Das könnte also ein Thema für iOS 28 sein.

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