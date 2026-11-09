Apple iOS 28: Heute startet ein „wichtiger Meilenstein“

Apple hat die Entwicklung von iOS 28 etwas angepasst und geht die Sache unter der Leitung des neuen CEOs ein bisschen anders an, so Mark Gurman. Eigentlich gab es bisher einen festen Ablaufplan, der drei große Meilensteine beinhaltete.

Apple: Mehr Zeit für iOS-Funktionen

Laut Quelle gab es bisher immer drei Stufen bei iOS: M1, M2 und M3. Für jeden Meilenstein bekam das Team wohl genau acht Wochen Zeit, vier waren für Coding und vier für die „Konvergenz“ (also das Zusammenspiel der Funktionen) gedacht.

Es bleibt bei diesem Zeitraum, aber das Team kümmert sich jetzt sechs Wochen um neuen Funktionen und codet diese und hat nur noch zwei Wochen für den Rest. Laut Quelle wurde das intern begrüßt und gibt mehr Freiraum für bessere Ideen.

Apple: So ist der Stand bei iOS 28

Die erste Phase für iOS 28 ist übrigens letzte Woche abgelaufen, heute startet der zweite Meilenstein „M2“. Dieser ist wichtig, so Mark Gurman, denn hier legt Apple fest, welche Funktionen in die finale Version kommen, die wir dann im Juni auf der WWDC sehen und im September als fertige Version für alle iOS-Nutzer verteilt wird.

Details zu iOS 28 nennt die Quelle nicht, sie sprach aber im Sommer von einem „signifikanten Update“ und deutete diese Woche an, dass Apple aus Siri AI einen KI-Agenten machen möchte. Vermutlich wird man in den nächsten sechs Wochen genau daran arbeiten und kurz vor Weihnachten entscheiden, ob das auch klappt.

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