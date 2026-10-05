So viele Elektroautos hat Tesla im letzten Quartal ausgeliefert

Tesla hat die Zahlen für das zurückliegende Quartal veröffentlicht, in dem das US-Unternehmen genau 486.532 Elektroautos ausgeliefert hat. Etwas mehr, als viele Analysten erwartet haben, aber 2 Prozent unter den Zahlen vom letzten Jahr.

Doch Tesla verkauft eigentlich nur noch zwei Autos, denn das Model Y und Model 3 kamen auf 478.237 Einheiten, der Rest nur noch auf 8.295 Einheiten. Model S und Model X sind eingestellt und der Cybertruck ist gescheitert und nicht relevant.

Tesla: Wachstum nicht mehr so wichtig

Es ist aber dennoch beeindruckend, wie man auch heute noch, mit nur zwei Autos und vor allem vollelektrischen Modellen, eine halbe Million Einheiten pro Quartal verkaufen kann. Leider schlüsselt es Tesla nicht genauer auf, aber das dürften hier locker 300.000+ Model Y gewesen sein, die man im Spätsommer ausgeliefert hat.

Die Konkurrenz holt auf, aber in seiner Klasse bleibt der Elektro-SUV weiterhin ganz oben. Doch das restliche Lineup sieht dürftig aus. Das Robotaxi ist da, aber auch nicht so richtig, der neue Roadster wird weniger relevant als das Model S sein und die Zukunft mit Robotern ist in Planung, liegt aber auch noch in sehr weiter Ferne.

Tesla stellt sich um, von einem Fokus auf extremes Wachstum zu einer autonomen Zukunft mit Robotern und KI. Daher dürfte es für Elon Musk auch okay sein, dass man quasi auf der Stelle bei den Zahlen steht, die sind jetzt nicht mehr relevant.

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