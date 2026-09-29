Mobilität

Tesla verschiebt Event für neues Elektroauto

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Tesla wollte eigentlich am 1. Oktober ein neues Elektroauto zeigen, es sollte fast ein Jahrzehnt nach der ersten Ankündigung der ganz große Tag für den Roadster 2 werden. Doch heute hat Tesla das Event auf den 15. Oktober 2026 verschoben.

Ich habe bewusst die Jahreszahl beim neuen Datum erwähnt, denn Tesla hat die Ankündigung ja schon oft auf das Jahr darauf verschoben. Doch dieses Mal hat es einen sehr simplen Grund: Wetter. Die Prognose für den 1. Oktober ist zu schlecht.

Laut Tesla muss man das Event für den neuen Roadster aber im Freien abhalten und daher hat man sich dazu entschieden, dass man zwei Wochen wartet. Stellt sich nur die Frage, wie es dann am 15. Oktober aussieht, das weiß noch keiner.

Es ist durchaus Riskant, dass man sein Event so sehr vom Wetter abhängig macht und dann den Herbst für eine Ankündigung wählt. Mal schauen, ob das Wetter an diesem Tag besser ist, die eingeladenen Medien müssen aber wohl flexibel sein.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Puh, nicht dass es dann nochmal zehn Jahrer regnet.

    Antworten

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