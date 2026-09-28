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Tesla: Das „wichtigste Produkt aller Zeiten“ kämpft noch mit Problemen

Oliver Schwuchow
Von
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Das Model S und Model X sind Geschichte und Tesla will auch gar nicht mehr der große Automobilkonzern sein, es gibt ein neues Ziel. Neben der vollautonomen Zukunft bei Elektroautos sind es vor allem die Roboter, die immer wichtiger werden.

Dort, wo früher die Elektro-Flaggschiffe vom Band rollten, sollen bald Roboter für den Umsatz sorgen. Doch laut The Information läuft der Hochlauf noch bescheiden und man kämpft mit Problemen bei Tesla, da die Produktion sehr viel komplexer ist.

Der Optimus, wie der erste Roboter von Tesla heißt, ist wesentlich komplexer als ein Model S, diese Präzision benötigt noch sehr viel händische Arbeit von Personen. Man ist jedenfalls noch weit von den geplanten 20.000 Einheiten pro Woche bei Tesla entfernt. Mit der aktuellen Produktion könnte das allgemein schwer werden.

Doch ein Verkauf für normale Endkunden ist sowieso noch nicht vorgesehen, das peilt Elon Musk für Ende 2027 an. Und wenn man seine Ziele kennt, dann wird das eher 2028 oder 2029 sein. Also noch genug Zeit, um diese Probleme zu lösen.

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