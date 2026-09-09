Mobilität

Tesla will neues Elektroauto „hoffentlich bald“ nach Europa bringen

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Das Tesla Cybercab ist da, also so halb, so richtig groß hat man das neue Modell nicht angekündigt und kaufen kann man es auch nicht. Aber Tesla hat diesen Monat den Startschuss für die autonome Zukunft, die jetzt groß im Fokus steht, gelegt.

Elon Musk hofft, wie er heute auf X betont hat, dass das erste Robotaxi auch „bald nach Europa kommt“. Das hängt von FSD Supervised ab, also der neuen Software, mit der man ohne Lenkrad fahren kann. Doch genau da liegt auch das Problem.

In den USA konnte Tesla das Cybercab über eine „Selbstzertifizierung“ zulassen, in Europa und vor allem Deutschland geht das nicht. Und ich weiß nicht, ob das KBA aktuell auch nur daran denkt, dass hier bald ein Auto ohne Lenkrad verkauft wird.

Dieses „bald“ ist also vermutlich eher ein „wenn es gut läuft und der Plan von Tesla mit der autonomen Zukunft wirklich aufgeht, was ja gar nicht sicher ist, dann in ein paar Jahren, aber vor 2030 wird das schwierig“. Ich glaube nicht, dass wir in den 2020er-Jahren ein Cybercab in der Giga Berlin vom Band rollen sehen werden.

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  1. gast 🌀
    sagt am

    Die Schlinge zieht sich so langsam zu. Irgendwann muss das Teil funktionieren, damit der Kaiser nicht vollends nackt da steht.

    Antworten
    1. Alfons 🌀
      sagt am zu gast ⇡

      Ach was, das ging die letzten 10 Jahre gut, da wird es die nächsten Jahre sicher auch passen 😂

      Antworten

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