Sony WH-CH710N: Noise-Cancelling-Kopfhörer für 150 Euro angekündigt

Sony hat mit dem WH-CH710N einen neuen Noise-Cancelling-Kopfhörer im Over-Ear-Design vorgestellt. Das Mittelklasse-Modell soll in Kürze zum Preis von 149,90 Euro auf den Markt kommen.

Noise-Cancelling zählt bei Kopfhörern zu den beliebtesten Funktionen, ist meist aber erst in teuren Oberklasse-Modellen erhältlich. Für Top-Produkte wie die Bose Headphones 700 oder Sony WH-1000XM3 werden deutlich über 250 Euro fällig – ein Preis, den nicht jeder bereit ist zu zahlen.

Mit den WH-CH710N bringt Sony nun ein neues Mittelklasse-Modell in den Handel, welches dennoch mit Noise-Cancelling ausgestattet ist. Die Over-Ear-Kopfhörer blenden Umgebungsgeräusche aus und haben gar einen Ambient-Modus am Start, mit dem diese bei Bedarf (z.B. bei Gesprächen oder im Straßenverkehr) kurzzeitig verstärkt wiedergegeben werden können.

Für eine gute Soundqualität sollen bei den Sony WH-CH710N die verbauten 30mm-Treiber sorgen. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth 5.0, wobei die Audio-Codecs AAC und SBC unterstützt werden. Per NFC lässt sich die Verbindung schnell aufbauen, alternativ ist aber auch ein Betrieb per Kabel möglich.

Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit

Sony verspricht für die WH-CH710N eine ordentliche Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden. Aufgeladen werden sie per USB-C. Dabei soll nach 10 Minuten ausreichend Energie für 60 Minuten Musikgenuss aufgetankt sein.

Die Sony WH-CH710N, welche sich zum Transport übrigens zusammenfalten lassen, wird es in Kürze zum Preis von 149,90 Euro zu kaufen geben. Sollten die ersten Tests eine gute Soundqualität bescheinigen, könnten sie durchaus eine preiswerte Alternative zu den teuren Top-Modellen darstellen.

