Telefonzellen: Ab sofort kostenlose Telefonate in die Ukraine

Verschiedene Provider hatten bereits Telefonate und mehr in die Ukraine kostenfrei gestellt. Die Telekom verkündete heute einen weiteren Schritt.

Telefonate in die Ukraine sind von öffentlichen Telefonen der Deutschen Telekom aus ab sofort kostenfrei. Die Telekom betreibt derzeit deutschlandweit noch 14.000 öffentliche Telefone. Für Telefonate zu Anschlüssen mit der ukrainischen Vorwahl 00380 (+380) fallen keine Gebühren an. Münzen oder Telefonkarten werden in den sogenannten „Telefonzellen“ nicht benötigt.

Seit vergangene Woche sind bereits Telefonate aus dem Fest- und Mobilfunknetz der Telekom in die Ukraine seitens diverser Provider kostenfrei. In der Ukraine selbst fallen keine Roaminggebühren an.

Zusätzlich verteilt die Telekom in Deutschland und ihren Ländergesellschaften insbesondere in Polen, Rumänien, der Slowakei und Ungarn in Kooperation mit Hilfsorganisationen SIM-Karten an Geflüchtete. Vodafone hat ein ähnliches Angebot aufgelegt.

