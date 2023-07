Telekom WLAN Comfort: Mesh-Verstärker zwölf Monate inklusive

Die Deutsche Telekom bringt unter dem Namen „WLAN Comfort“ neue Angebote für die Heimvernetzung auf den Markt.

Ab August 2023 werden drei Varianten angeboten, die schnelle und stabile Internetverbindungen in den eigenen vier Wänden ermöglichen sollen. Das Erwähenswerte an den Angeboten ist der Einsatz der Mesh-Technologie, bei der mehrere WLAN-Verstärker eingesetzt werden, um das WLAN-Signal optimal in alle Bereiche des Hauses zu verteilen.

Die „WLAN Comfort“-Pakete bestehen aus dem Mesh-Router Speedport Smart und dem Mesh-Verstärker Speed Home WLAN. Im Aktionszeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024 kosten die Pakete in den ersten zwölf Monaten 6,95 Euro bzw. 7,95 Euro pro Monat für Anschlüsse ans Glasfasernetz.

Danach steigt der Preis auf 9,95 Euro bzw. 10,95 Euro pro Monat. Die monatliche Miete für Router ohne Mesh-Verstärker beträgt 6,95 Euro bzw. 7,95 Euro. Damit ist der Mesh-WLAN Verstärker im WLAN Comfort bzw. WLAN Comfort Glasfaser Paket zwölf Monate ohne Zusatzkosten nutzbar.

Alle Pakete beinhalten die Unterstützung bei der Installation durch die Service-Teams der Telekom, sowohl telefonisch als auch bei Bedarf vor Ort. Optional kann die „Eigeninstallation Komfort“ für 89,95 Euro hinzugebucht werden, so die Telekom.

