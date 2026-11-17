Der Online-Marktplatz Temu führt gemeinsam mit TrueLayer die Zahlungsmethode Pay by Bank in Deutschland ein.

Ab sofort können Kunden ihre Einkäufe direkt über ihr Bankkonto bezahlen, ohne Kreditkartendaten einzugeben oder sich zusätzlich zu registrieren. Deutschland ist der erste Markt des europaweiten Rollouts. Weitere europäische Länder sollen folgen, konkrete Termine nennt das Unternehmen noch nicht.

Temu: Pay by Bank ermöglicht direkte Zahlung per Banking-App

Die neue Zahlungsmethode ist bereits in den deutschen Check-out integriert. Kunden wählen dort „Pay by Bank“ aus und bestätigen den Vorgang anschließend in ihrer gewohnten Banking-App. Das Geld wird laut TrueLayer unmittelbar per Echtzeitüberweisung übertragen.

Eine zusätzliche App ist dafür nicht erforderlich. Die Freigabe erfolgt über die bestehende Bankverbindung. Welche Banken konkret unterstützt werden, geht aus der Ankündigung allerdings nicht hervor.

Auch für Händler gibt es eine Neuerung: Temu setzt in acht europäischen Märkten zusätzlich auf TrueLayer Verification. Dazu gehören Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Finnland.

Mit dem Dienst können gewerbliche Verkäufer die Inhaberschaft ihres Bankkontos bestätigen. Das soll die Registrierung auf dem Marktplatz vereinfachen und beschleunigen.

TrueLayer gibt an, jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 150 Milliarden US-Dollar abzuwickeln. Über 30 Millionen Menschen in 22 Märkten nutzen demnach bereits das Netzwerk. Auch große Plattformen wie Amazon, eBay und Ryanair gehören zu den Partnern.

Für Temu-Kunden bedeutet die Neuerung zunächst vor allem eine zusätzliche Bezahloption. Gerade beim mobilen Einkauf dürfte die direkte Freigabe über die Banking-App für manchen bequemer sein als die Eingabe von Kartendaten.

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