Die neuen EU-Zollgebühren setzen Temu, Shein und AliExpress unter Druck, während Amazon, Zalando und Vinted profitieren.

Eine Auswertung des E-Commerce-Datendienstes ECDB zeigt deutliche Verschiebungen im europäischen Onlinehandel. Seit dem 1. Juli 2026 werden für Kleinpakete aus Drittstaaten unter 150 Euro drei Euro Zoll pro Warengruppe fällig.

Seit dem 1. November kommt eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Paket hinzu. Die untersuchten Transaktionsdaten stammen allerdings noch aus der Zeit vor Einführung dieser zusätzlichen Gebühr. Sie zeigen bereits, dass Verbraucher seltener bei den chinesischen Plattformen bestellen, dafür aber größere Warenkörbe zusammenstellen.

Temu verliert besonders viele Bestellungen

Laut ECDB sank der gemeinsame Anteil von Temu, Shein und AliExpress an den Transaktionen der 100 größten Onlinehändler in der EU um elf Prozentpunkte. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Temu aus:

Temu: von 16 auf 8 Prozent

Shein: von 5 auf 3 Prozent

AliExpress: von 2 auf 1 Prozent

Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Bestellwert bei Temu um 37 Prozent, bei Shein um 14 Prozent und bei AliExpress um ein Prozent. Kleine Einzelbestellungen lohnen sich durch die zusätzlichen Kosten offenbar weniger.

Interessant ist der Vergleich mit Großbritannien. Dort gelten die entsprechenden EU-Zollregeln nicht und die Transaktionsanteile der drei Plattformen blieben im untersuchten Zeitraum stabil.

Amazon und Zalando gewinnen Marktanteile

Amazon, Zalando und Vinted konnten laut ECDB zusammen 9,4 der verlorenen elf Prozentpunkte hinzugewinnen. Die Plattformen profitieren unter anderem davon, dass ihre Lieferungen aus der EU nicht unter die neue Kleinpaketregelung fallen.

Dauerhaft muss diese Verschiebung allerdings nicht sein. ECDB verweist auf lokale Warenlager als mögliche Gegenstrategie chinesischer Händler. Werden Produkte zunächst in größeren Mengen in die EU importiert und anschließend innerhalb Europas verschickt, entfällt der spezielle Kleinpaketzoll.

Die Auswertung liefert damit vor allem eine Momentaufnahme. Wie sich die zusätzliche Bearbeitungsgebühr seit November auswirkt, ist in den Zahlen noch gar nicht berücksichtigt.

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