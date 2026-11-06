Mobilität

Tesla stellt ein weiteres Elektroauto ab 2027 ein

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Tesla Cybertruck Detail

Tesla trennt sich 2027 von einem weiteren Elektroauto, wie Elon Musk heute ganz offiziell bestätigt hat. Der Cybertruck wird eingestellt, die Produktion soll bis Mitte nächsten Jahres fortgeführt werden, dann ist Schluss in der Gigafactory Texas.

Tesla: Cybercab statt Cybertruck

Der Cybertruck wird nur dort produziert, das war es also, aber die Zeichen haben schon länger darauf hingedeutet, dass dieses Modell gescheitert ist. Elon Musk gibt an, dass man die Kapazitäten im Werk für das neue Cybercab nutzen wird.

Klein und autonom, statt groß und sperrig, so lautet der neue Plan für das Werk in den USA. Tesla trennte sich in diesem Jahr bereits von zwei Elektroautos, dem Model S und Model X. Die großen und teuren Modelle rechnen sich mit Blick auf die neue Strategie nicht mehr, daher würde ich weiterhin gegen den Roadster wetten.

Die Vorstellung des fliegenden Elektroautos war reine Show, so ein Modell ist noch unwichtiger als ein elektrischer Pick-up, das kommt maximal in kleiner Auflage.

Tesla Cybertruck Seite

Der Cybertruck war übrigens am Anfang durchaus beliebt bei Promis und ist heute die Grundlage für die neue Designsprache bei Tesla. Es gab auch immer wieder Gerüchte und Andeutungen, dass eine kleinere Version für den globalen Markt in Entwicklung ist. Doch nach dieser Meldung ist damit eher nicht mehr zu rechnen.

PS: Mich wundert dieser Schritt nicht, denn Elektroautos sind in den USA wieder rückläufig und das ist zwar nicht der einzige Markt, in dem der Cybertruck verkauft wird, aber es ist der mit großem Abstand wichtigste Markt von Tesla. Ich bin eher erstaunt, wie lange Tesla daran festgehalten hat, wenn man die Zahlen kennt.

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  1. Dom 🌀
    sagt am

    Wenn der mit den ursprünglich genannten Daten gelauncht wäre, hätte der Cybertruck länger durchgehalten. Am Ende war er zu teuer und hatte zu wenig Reichweite.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dom ⇡

      Das ist ein Punkt, aber ich denke es waren zwei Faktoren entscheidender: Der Ruf von Elon Musk, denn am Anfang zeigten sich viele Promis damit, die danach nichts mehr mit der Marke zu tun haben wollten und vor allem der Wandel auf dem Markt, Ford hat ja auch seinen elektrischen F-150 einkassiert, der sich sogar teilweise gut verkaufte. Elektroautos sind in den USA gerade keine gute Idee.

      Antworten

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