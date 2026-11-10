Ticketschutzgesetz: Bundesregierung plant Preisdeckel für Ticket-Zweitmarkt

Die Bundesregierung will überhöhte Ticketpreise auf dem Zweitmarkt mit einem neuen Gesetz begrenzen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, dass der Entwurf für das sogenannte Ticketschutzgesetz nahezu fertig sei. Er befinde sich bereits in der regierungsinternen Abstimmung. Das Gesetz soll möglichst vor dem Sport- und Konzertsommer 2027 in Kraft treten.

Ticketschutzgesetz: Maximal 20 Prozent Aufschlag erlaubt

Künftig sollen Eintrittskarten beim Weiterverkauf höchstens 20 Prozent über dem ursprünglichen Kaufpreis liegen dürfen. Zusätzlich gilt eine absolute Obergrenze von 20 Euro Aufschlag. Bei einem Ticket für 50 Euro wären damit beispielsweise maximal 60 Euro zulässig, bei einer Karte für 200 Euro höchstens 220 Euro.

Die geplanten Regeln im Überblick:

Maximal 20 Prozent Aufschlag auf den Originalpreis

Höchstens 20 Euro zusätzlicher Ticketpreis

Gültig für Sportveranstaltungen und Kulturveranstaltungen

Auch private und analoge Weiterverkäufe betroffen

Im Fokus stehen insbesondere Online-Ticketbörsen wie Viagogo. Dort werden begehrte Eintrittskarten teilweise zu erheblich höheren Preisen angeboten. Laut den vom WDR angeführten Studien liegen die Preise auf inoffiziellen Plattformen durchschnittlich 250 Prozent über dem Originalpreis.

Auch private Ticketverkäufer müssen sich umstellen

Die geplante Begrenzung würde ausdrücklich auch Privatpersonen betreffen. Wer beispielsweise ein Konzertticket wegen Krankheit über Kleinanzeigen weiterverkauft, müsste die Preisgrenze ebenfalls beachten. Selbst der Verkauf gedruckter Eintrittskarten wäre eingeschlossen.

Unterstützung erhält das Vorhaben aus der Musikbranche. Unter anderem Die Toten Hosen und AnnenMayKantereit fordern strengere Regeln gegen überhöhte Wiederverkaufspreise.

Noch offen ist allerdings, wie die Einhaltung der Preisgrenzen kontrolliert werden soll. Das Bundesjustizministerium hat dazu bislang keine konkreten Angaben gemacht.

Für Konzertbesucher wäre eine gesetzliche Preisobergrenze ein wichtiger Schutz vor überzogenen Aufschlägen. Sie löst allerdings nicht das grundsätzliche Problem, dass besonders begehrte Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind.

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