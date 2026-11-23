Trump-Boykott verliert an Zustimmung: Deutsche wollen seltener auf US-Produkte verzichten
Die Bereitschaft der Deutschen, wegen Donald Trumps Politik auf US-Produkte zu verzichten, ist laut einer Verivox-Umfrage gesunken.
Im Mai 2025 wollten noch 52 Prozent ihren Konsum amerikanischer Produkte und Dienste reduzieren. Im November 2026 sind es 47 Prozent. Davon haben 31 Prozent ihr Verhalten bereits geändert, weitere 15 Prozent planen entsprechende Einschränkungen.
Gleichzeitig sind 24 Prozent unentschlossen und 29 Prozent lehnen einen Verzicht ab. Besonders ausgeprägt ist die Boykottbereitschaft bei Menschen ab 60 Jahren mit 57 Prozent. Unter den 30- bis 39-Jährigen sind es lediglich 37 Prozent.
US-Technik: iPhone und Amazon eher verzichtbar als WhatsApp
Gerade bei digitalen Angeboten fällt der Abschied offenbar schwer. Unter den Befragten, die US-Produkte bereits meiden oder dies planen, zeigen sich deutliche Unterschiede.
Diese Einschränkungen kommen für die Befragten infrage:
- 29 Prozent möchten keine US-Smartphones wie das iPhone mehr kaufen.
- 27 Prozent würden Amazon-Bestellungen reduzieren oder vermeiden.
- 16 Prozent erwägen einen Verzicht auf WhatsApp.
- 28 Prozent möchten US-Produkte meiden, den digitalen Bereich aber ausklammern.
Auch das Alter spielt eine Rolle. Während 36 Prozent der mindestens 60-Jährigen auf US-Smartphones verzichten würden, sind es bei den unter 30-Jährigen nur 19 Prozent.
Unter den Boykott-Skeptikern halten 35 Prozent US-Dienste für zu fest etabliert. Weitere 28 Prozent bezweifeln, durch ihr Konsumverhalten etwas bewirken zu können.
Für die repräsentative Online-Umfrage befragte Innofact im November 2026 im Auftrag von Verivox 1.025 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren. Die Vergleichsbefragung aus Mai 2025 umfasste 1.015 Personen.
Die Ergebnisse verdeutlichen einen interessanten Widerspruch: Politischer Protest beim Einkauf ist für viele vorstellbar. Bei täglich genutzten digitalen Diensten endet die Bereitschaft zum Verzicht allerdings ziemlich schnell.
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Ich sehe, die neue Woche startet mit einem entspannten Thema 😂
Trump und die US-Politik hat uns auch zum Umdenken bewegt, man kann und will vielleicht nicht jeden Dienst und jedes Produkt meiden, aber es gibt schon strategische Kaufentscheidungen die europäischen Unternehmen zugute kommen und die wirklich nicht schmerzen oder mit Abstrichen verbunden sind.
Ist doch hier schon in den Kommentare jeweils sichtbar. Hier gibt es ganz viele die immer laut A brüllen aber nie nach B handeln.
Konsequenter Verzicht sieht anders aus. Selbes spiel beim „Umweltschutz“ machen alle mit, solange man es sich leisten kann. Kommt es aber zu Einschnitten, ist der Umweltschutz das erste Opfer…..
Ich kann das alles nicht mehr Ernst nehmen…..
Bei uns weitet sich der Verzicht immer weiter aus, keine neuen Apple-Produkte und weniger Service-Leistungen. Priorisierung deutscher Versandhändler und regionale Geschäfte… noch lässt sich nicht alles vermeiden, aber Schritt für Schritt.
Welche Produkte kommen aus den USA?
Levis Jeans aus Mexiko?
IPhone aus China
Tesla aus Deutschland ubd China
Wahrscheinlich meinen die auf das Boykott verzichten eher den wöchentlichen Besuch bei Mac Donalds ubd Bürgerking.
Hast du den Beitrag gelesen? Da stehen doch einige Beispiele. Es geht vor allem um digitale Produkte.
Ja habe ich? Amazon ist ein Transport/ Logistik Dienstleister. Amazon liefert ja hauptsächlich Produkte von Drittherstellern über Marketplace. Was hat das mit Made in USA zu tun? Gar nichts.
Das IPhone kommt aus China von Foxconn.
Deshalb frage ich was die Leute konkret boykottieren wollen?
WhatsApp? Das ist doch kein physisches Produkt…
Signal ist vom US Außenministerium finanziert.
Deshalb meine spöttische Frage was konkret? Der Ford Kuga aus Spanien?
Die Antworten aus der Umfrage sind doch ein Witz.
Die Umfrage wurde nicht erstellt, um jedem Einzelnen zu gefallen. Wenn du sie für Müll hältst, ignoriere sie einfach. Ich finde sie interessant. Dass es dabei nicht nur um physische Produkte geht, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Auch der Produktionsstandort ist zweitrangig. Entscheidend ist in erster Linie, wo die Wertschöpfung stattfindet beziehungsweise die Gewinne realisiert werden.
Ja die Wertschätzung beim Ford wird wohl in Spanien Europa liegen. Whatsapp dürfte wohl wenig geld einbringen ohne Werbung….
Ich habe dir die Absurdität nur mal vor Augen geführt, das in einer globalisierte Produktionswelt wohl Made in USA wohl sehr begrenzt ist. Selbst der North face Pullover kommt aus Mazedonien in Europa.
Ich verstehe deinen Punkt durchaus, aber darum geht es letztlich doch gar nicht. Ich denke, das wird im Beitrag differenziert genug dargestellt. Es geht um den Boykott von US-Diensten und -Produkten. Glaubst du, der einzelne Nutzer überprüft jedes Mal die gesamte Lieferkette? Dann dürfte er auch keinen europäischen Dienst nutzen, der auf eine US-Cloud zurückgreift. So differenziert betrachtet der Endkunde das aber nicht. Genau das zeigt die Umfrage. Im Grunde unterstreicht sie sogar deine Ansicht: Es wird boykottiert, ohne vorher die Hintergründe genauer zu prüfen.
Wenn man Tesla Model Y boykottiert und dafür einen BMW x3 neue Klasse kauft, dann boykottiert man das in Deutschland zusammengebaute Fahrzeug und nimmt stattdessen das aus Ungarn.
Ich glaube das zeigt deutlich, dass eine solche Umfrage allein auf den Hauptfirmensitz bezogen zu kurz greift und am Ende falsche Rückschlüsse ziehen lässt.
Eine Umfrage ist eine Umfrage, sie fängt ein Stimmungsbild ein. Sie zieht kaum Rückschlüsse, sondern zeigt vielmehr auf, wie die befragten Menschen ticken. Und auch wenn einem das Ergebnis nicht gefällt, ich bin sehr sicher, dass viele Menschen so ticken und diese Unterscheidungen gerade nicht bedenken.
Was redet ihr hier für einen Bullshit? Ist doch scheißegal, wo der Tesla gebaut wird, am Ende landet das in Musk seiner Tasche, einem faschistoiden Amerikaner.
Ich stimme nicht oft mit dir überein, aber in diesem Punkt zu 100%.
Lieber geht mein Geld nach Ungarn, bleibt also in Europa, als zu einem rechten MAGA-Unterstützer und Trumpfreund.
Huch!
Quellen?