Die Bereitschaft der Deutschen, wegen Donald Trumps Politik auf US-Produkte zu verzichten, ist laut einer Verivox-Umfrage gesunken.

Im Mai 2025 wollten noch 52 Prozent ihren Konsum amerikanischer Produkte und Dienste reduzieren. Im November 2026 sind es 47 Prozent. Davon haben 31 Prozent ihr Verhalten bereits geändert, weitere 15 Prozent planen entsprechende Einschränkungen.

Gleichzeitig sind 24 Prozent unentschlossen und 29 Prozent lehnen einen Verzicht ab. Besonders ausgeprägt ist die Boykottbereitschaft bei Menschen ab 60 Jahren mit 57 Prozent. Unter den 30- bis 39-Jährigen sind es lediglich 37 Prozent.

US-Technik: iPhone und Amazon eher verzichtbar als WhatsApp

Gerade bei digitalen Angeboten fällt der Abschied offenbar schwer. Unter den Befragten, die US-Produkte bereits meiden oder dies planen, zeigen sich deutliche Unterschiede.

Diese Einschränkungen kommen für die Befragten infrage:

29 Prozent möchten keine US-Smartphones wie das iPhone mehr kaufen.

27 Prozent würden Amazon-Bestellungen reduzieren oder vermeiden.

16 Prozent erwägen einen Verzicht auf WhatsApp.

28 Prozent möchten US-Produkte meiden, den digitalen Bereich aber ausklammern.

Auch das Alter spielt eine Rolle. Während 36 Prozent der mindestens 60-Jährigen auf US-Smartphones verzichten würden, sind es bei den unter 30-Jährigen nur 19 Prozent.

Unter den Boykott-Skeptikern halten 35 Prozent US-Dienste für zu fest etabliert. Weitere 28 Prozent bezweifeln, durch ihr Konsumverhalten etwas bewirken zu können.

Für die repräsentative Online-Umfrage befragte Innofact im November 2026 im Auftrag von Verivox 1.025 Menschen zwischen 18 und 79 Jahren. Die Vergleichsbefragung aus Mai 2025 umfasste 1.015 Personen.

Die Ergebnisse verdeutlichen einen interessanten Widerspruch: Politischer Protest beim Einkauf ist für viele vorstellbar. Bei täglich genutzten digitalen Diensten endet die Bereitschaft zum Verzicht allerdings ziemlich schnell.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗