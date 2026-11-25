Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren haben laut einer Postbank-Studie durchschnittlich 293 Euro im Monat zur Verfügung.

Das Geld stammt vor allem aus Taschengeld, Geldgeschenken und Nebenjobs. Allerdings ist es ziemlich ungleich verteilt: Jungen kommen durchschnittlich auf 356 Euro monatlich, Mädchen dagegen nur auf 222 Euro. Das sind immerhin 134 Euro Unterschied.

Jugendliche geben unterschiedlich viel für Apps und Streaming aus

Auch bei den Ausgaben zeigen sich Unterschiede. Während Mädchen knapp 40 Prozent ihres Budgets für Kleidung, Kosmetik und Freizeit verwenden, sind es bei Jungen lediglich 26 Prozent.

Dafür geben Jungen fast dreimal so viel Geld für Streaming-Abos, Mobilfunkverträge, Apps und Spiele aus. Über alle Befragten hinweg fließen durchschnittlich 16 Prozent des Budgets in Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel. Weitere 15 Prozent werden gespart.

Banking-App beliebt, Bargeld aber noch lange nicht abgeschrieben

Interessant ist auch, wie Jugendliche mit ihrem Geld umgehen. Die Postbank nennt folgende Ergebnisse:

54 Prozent besitzen ein eigenes Girokonto.

55 Prozent nutzen eine Banking-App auf dem Smartphone.

84 Prozent bezahlen zumindest gelegentlich mit Bargeld.

41 Prozent bevorzugen bei bestimmten Bankprodukten eine persönliche Beratung in der Filiale.

Das erste Girokonto wird durchschnittlich mit 14,5 Jahren eröffnet, Online-Banking folgt mit etwa 15,8 Jahren.

Bei der Sicherheit gibt es allerdings Nachholbedarf. 36 Prozent wurden bislang nicht über betrügerische QR-Codes aufgeklärt. Gerade weil Bankgeschäfte zunehmend auf dem Smartphone stattfinden, ist das keine ganz unwichtige Wissenslücke.

Für die Postbank Jugend-Digitalstudie 2026 wurden 1.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Stichprobe wurde nach Bundesland, Alter und Geschlecht gewichtet.

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