Mein Tipp der Woche: Nimona bei Netflix

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Nimona

Diese Woche ist es mal wieder ein Film, der mir in den letzten Wochen häufiger in sozialen Netzwerken begegnet ist und von dem ich vorher, auch zum Release bei Netflix, nichts mitbekommen habe. Er wurde auch oft als Geheimtipp bezeichnet.

Die Rede ist von Nimona, einem Animationfilm, der exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Wir haben aktuell ein Abo, weil wir The Witcher schauen wollen, und da bot es sich an, da reinzuschauen. Ja, ein Film, der mit Disney und Co. wirklich mithalten kann.

Es ist am Ende die typische Geschichte von einem Außenseite als Held, der alle rettet und das bekannte Schema von Disney, aber unterhaltsam umgesetzt. Bei IMDb gibt es 7,6 von 10 Punkten, solide 7 Punkte würde ich dem Film auch geben.

Das ist also kein Pixar-Blockbuster (wobei die ja auch nicht immer ein Garant sind), aber ich finde ihn auch nicht schlechter oder besser als den Disney-Einheitsbrei. Wer sowas also hin und wieder mal mag, dem kann ich Nimona wirklich empfehlen.

