Apple würde gerne eine Gaming-Plattform werden

Die WWDC 2023 legte den Fokus auf neue Software und Hardware, aber ein Thema fand ich dabei relativ spannend: Apple würde gerne zu einer Gaming-Plattform werden. Und damit meine ich nicht die Casual Games für das iPhone, da ist iOS eine gigantische Plattform, es geht hier um richtig große AAA-Spiele.

Gaming: macOS als Alternative für Windows?

Die Macs sind zwar seit Jahren sehr beliebte PCs für professionelle Nutzer, aber für Gamer sind sie nicht geeignet, denn die Power wäre zwar da, aber der Support der Entwickler nicht. Ich hatte aber so ein bisschen den Eindruck, dass Apple das nach dem Abschied von Intel gerne ändern würde und die WWDC war ein Neustart.

Zum einen war Hideo Kojima live vor Ort und kündigte Death Stranding Director’s Cut für macOS an, aber es wurden noch mehr Spiele wie Stray, World of Warcraft: Dragonflight, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, No Man’s Sky und Co. angekündigt. Passend dazu gibt es einen neuen Game Mode für Macs.

Der Spielmodus sorgt für ein optimiertes Spielerlebnis mit flüssigerer und durchgängigerer Bildrate, indem er Games die höchste Priorität auf CPU und GPU zuweist.

Wird macOS damit zur Konkurrenz für Windows? Schwer zu sagen, aber die vor Ort angekündigten Spiele sind kein gutes Indiz dafür, denn es sind Spiele, die es seit Monaten für andere Plattformen gibt. Falls Apple eine Gaming-Plattform aufbauen möchte, dann benötigt es neue Spiele zum Start und auch mal exklusive Spiele.

Die Power wäre mit den M-Chips da, vor allem die Laptops wäre mit der guten Akkulaufzeit gut dafür geeignet. Doch ich hatte auch nach der gestrigen WWDC den Eindruck, dass Apple hier mit angezogener Handbremse fährt. Apple-Produkte sind optimal für Casual Games, aber auch für richtig große AAA-Blockbuster?

Das Potenzial wäre da, auch mit dem Apple TV für Streaming am TV oder dem neuen VR-Headset, welches einen Apple M2 nutzt. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass sich jetzt etwas ändert. Dazu sind die angekündigten Spiele zu alt und selbst ein Hideo Kojima wird die Meinung vieler Entwickler kaum ändern.

