Trade-In-Programm für Amazon-Produkte startet in Deutschland

Amazon hat in Deutschland das Trade-In-Programm für Amazon-Produkte gestartet. Kunden können hierbei ihr Altgerät gegen einen Amazon-Gutschein eintauschen und erhalten obendrauf zusätzlich bis zu 25 Prozent Rabatt bei einem Neukauf.

Mit einem neuen Trade-In-Programm für die eigenen Produkte verstärkt Amazon auch in Deutschland seine Bemühungen für die Wiederverwertung, Wiederherstellung und das Recycling von Geräten und Materialien. Teil des neuen Programms sind zahlreiche Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets und die eReader der Kindle-Reihe.

Bis zu 25 Prozent Nachlass beim Neukauf

Amazon-Kunden können beim neuen Trade-In-Programm ein teilnehmendes Altgerät einschicken und erhalten anschließend abhängig vom Gerätezustand einen Amazon-Gutschein in einer gewissen Höhe. Spannend ist das Ganze vor allem, da Amazon zusätzlich bis zu 25 Prozent Nachlass beim Neukauf eines Geräts aus derselben Kategorie gewährt.

Interessierte Amazon-Kunden finden das neue Trade-In-Programm für Amazon-Produkte ab sofort über diesen Link. Der Ablauf gestaltet sich dabei wie folgt:

Auf www.amazon.de/trade-in ein berechtigtes Gerät auswählen. Einige Fragen zum Zustand des Modells beantworten, um eine Schätzung des Eintauschwerts zu erhalten. Das Versandetikett ausdrucken und Gerät kostenlos einsenden. Sobald Amazon das Gerät erhalten und dessen Zustand überprüft hat, wird dem Amazon-Konto automatisch ein Amazon.de Geschenkgutschein in Höhe des geschätzten Werts des Geräts gutgeschrieben.

Das neue Trade-In-Programm von Amazon dürfte sich dank des Rabatts insbesondere für all diejenigen lohnen, die sowieso auf ein neues Amazon-Modell upgraden möchten. In einigen Fällen könnte dann sogar eine größere Ersparnis möglich sein, als wenn man das Gerät selbst bei eBay und Co. verkaufen würde.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

