Unlimited mit 300 Mbit/s: Samsung-Flaggschiff zum Singles Day im Angebot

DEINHANDY bietet das Samsung Galaxy S25 Ultra zum Singles Day mit unbegrenztem Vodafone-Datenvolumen ab 34,99 Euro monatlich an.

Neben dem Google Pixel 11 Pro XL gibt es damit weitere Smartphone-Angebote. Das Galaxy S25 Ultra mit 256 GB kostet einmalig 99,95 Euro, während für die 512-GB-Version einmalig 249,95 Euro fällig werden. Beide Varianten werden mit dem Tarif Smart Lite Spezial angeboten.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Vodafone Unlimited: Die Kosten im Überblick

Der Tarif bietet unbegrenztes Datenvolumen im Vodafone-Netz mit bis zu 300 Mbit/s. Die monatliche Grundgebühr beträgt 34,99 Euro und reduziert sich mit berechtigter GigaKombi auf 29,99 Euro. Hinzu kommen jeweils 39,99 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versandkosten.

Die wichtigsten Konditionen:

Galaxy S25 Ultra 256 GB: 99,95 Euro einmalig, 986,69 Euro Gesamtkosten

Galaxy S25 Ultra 512 GB: 249,95 Euro einmalig, 1.136,69 Euro Gesamtkosten

Vodafone Smart Lite Spezial: Unlimited-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s

Monatliche Grundgebühr: 34,99 Euro, mit GigaKombi 29,99 Euro

Die angegebenen Gesamtkosten beziehen sich auf 24 Monate ohne GigaKombi-Vorteil. Als Vergleichspreise nennt DEINHANDY 814,79 Euro für die kleinere und 906,99 Euro für die größere Speichervariante.

Rechnet man diese Gerätepreise heraus, ergeben sich laut Anbieter rechnerische Tarifkosten von 7,16 Euro beziehungsweise 9,57 Euro monatlich. Mit GigaKombi sinken diese Werte auf 2,16 Euro beziehungsweise 4,57 Euro.

Wichtig ist dabei: Die effektiven Tarifkosten sind eine Vergleichsrechnung und entsprechen nicht der tatsächlichen monatlichen Abbuchung.

Wer ohnehin einen passenden Vodafone-Vertrag für die GigaKombi besitzt, kann beim 256-GB-Angebot besonders günstig wegkommen. Die 512-GB-Variante kostet insgesamt 150 Euro mehr. Ob sich das lohnt, hängt vor allem vom persönlichen Speicherbedarf ab.

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