Zum Black Friday gibt es das iPhone 18 Pro mit 40 GB im Telekom-Netz für 56,99 Euro monatlich und mit zwei zusätzlichen Boni.

Das Black-Friday-Angebot für das iPhone 18 Pro startet am 27. November um 16 Uhr. Neben dem monatlichen Grundpreis fallen einmalig 336 Euro für das Smartphone und 19,99 Euro Anschlussgebühr an. Zwei Prämien können die Gesamtkosten deutlich reduzieren.

iPhone 18 Pro mit 40 GB: Die Tarifdetails

Die wichtigsten Konditionen des iPhone-18-Pro-Bundles im Überblick:

Smartphone: Apple iPhone 18 Pro mit 256 GB

Tarif: Allnet Flat mit 40 GB

Netz: Telekom

Monatlicher Grundpreis: 56,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 336 Euro

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Rufnummernmitnahme-Bonus: 200 Euro

Cashback: 150 Euro

Angegebener Gesamtpreis: 1.373,75 Euro

Lieferzeit: 1 bis 2 Werktage

350 Euro Bonus erfordern zwei Schritte

Die beiden Prämien werden nicht automatisch gewährt. Für den 200-Euro-Wechselbonus muss innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Rufnummernmitnahme eine SMS mit dem Text „klarmobil“ an die 72961 gesendet werden. Dafür fallen 0,19 Euro an.

Das zusätzliche Cashback von 150 Euro muss über die Aktionsseite claimpromo.de beantragt werden.

Wie günstig ist das iPhone-Bundle wirklich?

Der Anbieter beziffert die Gesamtkosten auf 1.373,75 Euro. Zum Vergleich wird ein idealo-Bestpreis von 1.314,90 Euro für das Smartphone genannt. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Tarifpreis von 2,45 Euro monatlich über 24 Monate. Diese Rechnung setzt allerdings voraus, dass beide Boni erfolgreich eingelöst werden.

Das Angebot mit 40 GB im Telekom-Netz ist vor allem für Nutzer interessant, die ohnehin ein iPhone 18 Pro kaufen und ihre Rufnummer mitnehmen möchten. Wer die Bonusbedingungen nicht erfüllt, muss entsprechend höhere Gesamtkosten einkalkulieren. Vor dem Abschluss sollten deshalb auch die vollständigen Vertragsbedingungen beim Anbieter geprüft werden.

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