Klarmobil bietet zur Black Week eine monatlich kündbare Allnet Flat mit 50 GB im Vodafone-Netz für 8,99 Euro an.

Der neue Aktionstarif von klarmobil unterstützt 5G mit bis zu 50 Mbit/s und verzichtet auf eine Anschlussgebühr. Der monatliche Grundpreis steigt allerdings ab dem 25. Monat auf 9,99 Euro.

klarmobil: 50 GB im Vodafone-Netz für 8,99 Euro

Die Allnet Flat 50 GB bietet folgende Konditionen:

Anbieter: klarmobil

klarmobil Mobilfunknetz: Vodafone

Vodafone Datenvolumen: 50 GB

50 GB Geschwindigkeit: 5G mit bis zu 50 Mbit/s

5G mit bis zu 50 Mbit/s Telefonie und SMS: jeweils Flatrate

jeweils Flatrate Grundpreis: 8,99 Euro monatlich

8,99 Euro monatlich Ab dem 25. Monat: 9,99 Euro monatlich

9,99 Euro monatlich Anschlusspreis: 0 Euro

0 Euro Vertragslaufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar Vertragsbeginn: flexibel wählbar

Über die ersten 24 Monate ergeben sich beim Black-Week-Angebot Gesamtkosten von 215,76 Euro. Da keine Anschlussgebühr anfällt, entspricht das einem Durchschnitt von 8,99 Euro pro Monat.

Rufnummernmitnahme mit einer Einschränkung

Die Rufnummernmitnahme ist laut Anbieter aus allen Netzen kostenlos möglich. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer bereits einen klarmobil-Tarif im Vodafone-Netz nutzt, kann seine Rufnummer technisch nicht in den neuen 50-GB-Tarif übertragen.

Interessant ist das Angebot vor allem für Nutzer, die regelmäßig größere Datenmengen benötigen, sich aber nicht für zwei Jahre binden möchten. Die Begrenzung auf 50 Mbit/s sollte man dabei berücksichtigen.

Für 8,99 Euro bietet klarmobil eine durchaus attraktive Kombination aus Datenvolumen und Flexibilität. Die spätere Preiserhöhung fällt mit einem Euro überschaubar aus. Wer den Tarif langfristig nutzen möchte, sollte sie dennoch einkalkulieren. Die monatliche Kündbarkeit bleibt der entscheidende Vorteil.

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