Zum Black Friday kündigt Handyhelden zwei neue Bundles mit der Nintendo Switch 2 und dem Samsung Galaxy S26 Ultra im Telekom-Netz an.

Die beiden Angebote starten ab sofort. Dabei kombiniert Handyhelden die Nintendo Switch 2 beziehungsweise das Samsung Galaxy S26 Ultra mit einer Allnet Flat und 50 GB Datenvolumen. Besonders interessant sind die jeweils 300 Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Nintendo Switch 2 mit 50 GB Telekom für 32,99 Euro

Das erste Bundle mit der Nintendo Switch 2 richtet sich vor allem an Nutzer, die ohnehin einen neuen Mobilfunktarif benötigen und gleichzeitig die Konsole kaufen möchten.

Hardware: Nintendo Switch 2 mit austauschbarem Akku

Tarif: Allnet Flat mit 50 GB

Netz: Telekom

Grundpreis: 32,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 0,95 Euro

Rufnummernmitnahme-Bonus: 150 Euro

Cashback: 150 Euro

Angegebener Gesamtpreis: 512,70 Euro

Idealo-Vergleichspreis: 469 Euro

Rechnerischer Tarifpreis: 1,82 Euro monatlich

Samsung Galaxy S26 Ultra mit 50 GB Telekom

Beim zweiten Handyhelden-Angebot gibt es das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 256 GB Speicher. Hier fällt der monatliche Grundpreis höher aus, dafür ist auch ein deutlich teureres Smartphone enthalten.

Hardware: Samsung Galaxy S26 Ultra mit 256 GB

Tarif: Allnet Flat mit 50 GB

Netz: Telekom

Grundpreis: 44,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 96 Euro

Rufnummernmitnahme-Bonus: 150 Euro

Cashback: 150 Euro

Angegebener Gesamtpreis: 895,75 Euro

Idealo-Vergleichspreis: 879,90 Euro

Rechnerischer Tarifpreis: 0,66 Euro monatlich

Gut zu wissen Die angegebenen Effektivpreise berücksichtigen den jeweiligen Hardware-Vergleichspreis. Sie sind also keine tatsächlichen monatlichen Rechnungsbeträge. Angaben zur Vertragslaufzeit und zur Geschwindigkeit liegen nicht vor.

300 Euro Bonus: Diese Bedingungen gelten

Bei beiden Bundles setzt sich der Bonus aus zwei Teilen zusammen. Für die 150 Euro bei Rufnummernmitnahme muss innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die 22234 geschickt werden.

Die weiteren 150 Euro Cashback müssen über die Aktionsseite claimpromo.de beantragt werden. Die angegebene Lieferzeit beträgt ein bis zwei Werktage.

Die Angebote sind vor allem dann interessant, wenn man die Hardware ohnehin kaufen möchte und die Bonusbedingungen erfüllen kann. Ohne die insgesamt 300 Euro Rückerstattung fällt die Rechnung deutlich weniger attraktiv aus.

Wer die Konditionen vergleichen möchte, findet die Nintendo Switch 2 mit Telekom-Tarif bei Handyhelden und das Galaxy S26 Ultra mit 50 GB Telekom-Datenvolumen direkt beim Anbieter.

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