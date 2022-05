Vodafone mit überregionaler Störung im Mobilfunknetz

Aktuell häufen sich die Meldungen bezüglich einer Störung im Vodafone-Netz. Nutzer berichten, dass sie Probleme mit dem Mobilfunknetz haben. Das Unternehmen bestätigte das inzwischen.

Mal wieder haben uns einige unserer Leser darauf hingewiesen, dass es bei Vodafone aktuell unrund läuft. Auch auf den einschlägigen Störungsmeldern (und in sozialen Netzwerken) kann man das ablesen, dort haben sich bereits tausende betroffene Nutzer gemeldet. Es sind davon auch Reseller betroffen, die das Vodafone-Netz nutzen.

Vodafone selbst hat die Störung am heutigen Vormittag bestätigt. Die Techniker arbeiten demnach bereits an einer Entstörung. So heißt es:

Es kommt überregional zu Einschränkungen bei der Mobilen Telefonie und Daten 2G/4G/5G.

Sollte es neue Informationen geben, reiche ich diese hier natürlich nach. Seid ihr aktuell von einer Vodafone-Störung betroffen?

